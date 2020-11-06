Время в Ереване: 11:07:36,   6 Ноябрь

ВС Азербайджана нанесли значительный материальный ущерб Степанакерту и Шуши 

ВС Азербайджана нанесли значительный материальный ущерб Степанакерту и Шуши 

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли Степанакерт и Шуши, нанеся большой материальный ущерб городам. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Азербайджан продолжает совершать военные преступления против мирного населения Арцаха. В течение дня в направлении Степанакерта были выпущены кассетные ракеты, в результате которого нанесли большой материальный ущерб мирным жителям. 

Ракеты попали в жилые дома и прилегающие к ним территории, повредив крыши, балконы и выбив окна. К счастью, среди мирного населения жертв нет. 

Следующая цель вражеских сил - Шуши. Из-за преступной агрессии Азербайджана и Турции разрушения и размер ущерба культурной столице Арцаха неисчислимы», - говорится в сообщении ГСЧС Арцаха.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации