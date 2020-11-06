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Азиатские индексы выросли - 06-11-20

Азиатские индексы выросли - 06-11-20

ТОКИО, 6 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.91% и составил 24325.23 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.52% и составил 1658.49 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.24% и составил 3312.16 пункта, а HANG SENG вырос на 0.07% и составил 25712.97 пункта.


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