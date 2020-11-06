В Тбилиси в ходе протеста произошла стрельба из стартового пистолета

Звуки выстрела из огнестрельного оружия были слышны на акции оппозиции возле резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, правоохранители нашли гильзы от небоевого, сигнального оружия, заявил участник акции журналистам.

"Мы услышали четыре-пять выстрелов, однако позже выяснилось, что митингующие использовали стартовый пистолет с целью "пробуждения" Иванишвили. Полиция уже нашла следы пуль от стартовки", - заявил один из участников акции,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Оппозиционеры в пятницу провели автомобильное шествие в направлении резиденции Иванишвили. В пресс-службе оппозиционной партии "Единое национальное движение" заявили РИА Новости, что так активисты готовятся к проведению масштабной акции, запланированной в воскресенье. Оппозиция протестует против итогов парламентских выборов, прошедших 31 октября и требуют назначения новых выборов.