Премьер-министр провел встречу с послом Италии в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня Чрезвычайного и Полномочного посла Итальянской Республики в Республики Армения Винченцо дель Монако, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, глава правительства высоко оценил деятельность посла Италии в Армении, в ходе которой было зафиксировано эффективное развитие двусторонних отношений. В этом контексте Никол Пашинян подчеркнул важность осуществленного в 2019 году официального визита в Италию и поблагодарил посла за его личный вклад в продвижение армяно-итальянской повестки дня.

Посол Италии в Армении поблагодарил премьер-министра за высокую оценку и отметил, что он приложил максимальные усилия для дальнейшего повышения уровня армяно-итальянского сотрудничества.

Собеседники отметили, что Армения и Италия имеют большой потенциал для сотрудничества, и предпринимаются взаимные шаги для его полной реализации.

Стороны обменялись мнениями в связи с развязанной Азербайджаном и Турцией войной против Арцаха. Винченцо дель Монако выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих и мирных жителей вследствие войны, и, отметив, что он с сожалением покидает Армению в это трудное время, подтвердил свою поддержку и дружбу.

Премьер-министр Пашинян отметил, что армянский народ сплочен и полон решимости преодолеть эту тяжелую ситуацию и достичь политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта при поддержке передовых международных партнеров.

Никол Пашинян пожелал Винченцо дель Монако успехов в его дальнейшей деятельности.