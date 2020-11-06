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Омбудсмен представил послу Швеции свидетельства зверств ВС Азербайджана

Омбудсмен представил послу Швеции свидетельства зверств ВС Азербайджана

Защитник прав человека Армении Арман Татоян 6 ноября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Швеция в Армении Патрика Свенссона. Как сообщает Арменпресс, в ходе встречи омбудсмен представил факты о зверствах вооруженных сил Азербайджана против мирного населения, в том числе об использовании запрещенных кассетных боеприпасов и боеприпасов с химическими элементами против мирного населения, массовом разрушении гражданской инфраструктуры.

Защитник прав человека подчеркнул, что неизбирательные атаки Азербайджана на население Арцаха и Армении по-прежнему сопровождаются широко распространенными ненавистническими высказываниями в отношении этнических армян. Эта ненависть настолько велика, что проявляется в зверствах, пытках и жестокости. Затем все это специально публикуется в социальных сетях Азербайджана, получая общественную похвалу и поощрение убийства армян.

Участники встречи подчеркнули важность сотрудничества в сфере защиты прав человека и достигли новых договоренностей о сотрудничестве.


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