Два матча Кубка Армении перенесены

Два матча розыгрыша Кубка Армении перенесены из-за пандемии коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в отделе по организации и проведению соревнований ФФА, в связи с положительными результатами теста на коронавирус у четырех футболистов ЦСКА, матч 1/8 финала Вбет Кубка Армении ЦСКА - «Лори» перенесен и пройдет 22 ноября (начало в 14:30).

В связи с положительными результатами теста на коронавирус у семи футболистов «Пюника» поединок 1/8 финала Вбет Кубка Армении «Пюник» - «Урарту» также перенесен.

Матч «Гандзасар-Капан» - «Вест-Армения» не состоится, так как команда «Гандзасар-Капан» прекратила выступления в Вбет армянской премьер-лиге и в Вбет Кубка Армении.

Начиная с 6 ноября «Ноа» свои домашние матчи будет проводить на стадионе в Академии футбола.