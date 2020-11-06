Время в Ереване: 11:07:36,   6 Ноябрь

Два матча Кубка Армении перенесены

Два матча Кубка Армении перенесены

Два матча розыгрыша Кубка Армении перенесены из-за пандемии коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в отделе по организации и проведению соревнований ФФА, в связи с положительными результатами теста на коронавирус у четырех футболистов ЦСКА, матч 1/8 финала Вбет Кубка Армении ЦСКА - «Лори» перенесен и пройдет 22 ноября (начало в 14:30). 

В связи с положительными результатами теста на коронавирус у семи футболистов «Пюника» поединок 1/8 финала Вбет Кубка Армении «Пюник» - «Урарту» также перенесен.

Матч «Гандзасар-Капан» - «Вест-Армения» не состоится, так как команда «Гандзасар-Капан» прекратила выступления в Вбет армянской премьер-лиге и в Вбет Кубка Армении.

Начиная с 6 ноября «Ноа» свои домашние матчи будет проводить на стадионе в Академии футбола.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации