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ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии

ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии

Всемирная организация здравоохранения призвала правительства по всему миру готовиться к новой пандемии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ВОЗ в преддверии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В минувшем году мы увидели, что страны с прочной инфраструктурой <…>в плане подготовки к чрезвычайным ситуациям оказались способны быстро действовать для сдерживания и контроля распространения вируса SARC-CoV-2", — указывается в сообщении.

По данным ВОЗ, по всему миру зафиксировали более 48,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пандемия унесла жизни более 1,23 миллиона человек.


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