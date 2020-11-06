Армения готова продолжать практические шаги по взаимовыгодному сотрудничеству в рамках СНГ

Армения готова и дальше предпринимать практические шаги по поиску благоприятных условий для расширения взаимовыгодных сфер сотрудничества в рамках Содружества независимых государств. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ по видеосвязи заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

“Как известно, любая экономическая нестабильность на мировой арене - это стимул для капитализации новых подходов, инноваций и научных достижений. И в связи с этим мы придаем особое значение сотрудничеству государств-участников СНГ в инновационной, образовательной, информационной и в других сферах. Армянская сторона выражает готовность к углублению сотрудничества в рамках программ развития высоких технологий, учитывая, что оцифровка, инновации и технологическое развитие в нашей стране являются приоритетами.

В этом контексте армянская сторона придает важность принятию Межгосударственной программы СНГ по инновационному сотрудничеству до 2030 года и подписанию Соглашения об информационном сотрудничестве между государствами-участниками СНГ в области цифрового развития.

Армянская сторона поддерживает принятие предложенных на встрече документов, которые регулируют совершенствование существующих механизмов сотрудничества в различных сферах, в частности, создание и развитие совместной системы противовоздушной обороны, использование ядерной энергии в мирных целях, безопасность международных перевозок в СНГ.

Принятие Программы приоритетных мер сотрудничества в гуманитарной сфере на ближайшие два года мы воспринимаем как очередной шаг в укреплении связей и расширении контактов в гуманитарной сфере. Мы придаем большое значение и принятию Программы мер по реализации первой пятилетней Стратегии экономического развития, межгосударственного торгово-экономического сотрудничества, которая включает и меры по минимизации негативного воздействия пандемии на экономики стран СНГ.

Соответственно, мы придаем особое значение и сотрудничеству в области здравоохранения, обслуживания, реабилитации и здоровья населения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, развития и укрепления межгосударственных отношений в области медицины.

В заключение хочу еще раз выразить нашу готовность согласовывать наши усилия в борьбе с пандемией вместе со странами СНГ и повысить ее эффективность”, - как сообщает Арменпресс, заявил вице-премьер Армении.

Он также отметил, что главной целью СНГ остается создание благоприятных условий для дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в области экономики, гуманитарного сотрудничества, безопасности и политического сотрудничества. Армения приветствует инициативы сотрудничества в указанных сферах, готова поддерживать эффективное выполнение принятых решений. “Я уверен, что наши дальнейшие усилия по дополнению существующих договоренностей конкретным содержанием повысят реальный вклад СНГ в укрепление и расширение многостороннего сотрудничества наших стран в рамках этой организации”, - подчеркнул Мгер Григорян.