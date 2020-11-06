Глава Amazon Джефф Безос продал акции компании на $3 млрд

Основатель и главный исполнительный директор Amazon.com Inc Джефф Безос на этой неделе продал акции компании на сумму $3 млрд, что составляет 1,8% его доли в Amazon, свидетельствуют документы, направленные компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Безос продал 998,8 тыс. акций Amazon в понедельник и вторник по цене от $2951 до $3079 за бумагу.

В компании отмечают, что акции, которые в настоящее время торгуются на близких к рекордным уровнях, были проданы в рамках заранее подготовленного плана,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.



Оставшаяся доля Безоса в Amazon, составляющая 10,7%, оценивается более чем в $173 млрд, пишет MarketWatch.

В феврале текущего года Безос продал акции Amazon на сумму около $3,5 млрд, в августе - еще на $3 млрд.

С начала текущего года стоимость акций Amazon взлетела на 80%.

Состояние Безоса, согласно индексу Bloomberg Billionaires, выросло в этом году на $76,1 млрд и составляет $191 млрд.