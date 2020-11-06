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В Ереване пройдет благотворительный концерт под открытым небом: выручка предназначена Фонду “1000+”

В Ереване пройдет благотворительный концерт под открытым небом: выручка предназначена Фонду “1000+”

На площадке между церквями Св. Анна и Св. Катогике 8 ноября состоится благотворительный концерт, вся собранная сумма от которого будет направлена в “Фонд страхования военнослужащих” (Фонд “1000 +” - ред.).

Как передает «Арменпресс», концерт состоится в 12:00, сразу после воскресной литургии.

В концерте примут участие Национальный квартет “Комитас”, художественным руководителем которого является Эдуард Тадевосян, Государственный камерный хор “Овер” под руководством Соны Ованнисян, солисты Национального филармонического оркестра Армении, певец, композитор Ваан Арцруни, дудукист Норайр Карташян, дуэт Лилит Блеян и Тигран Тер-Степанян и актер Артур Карапетян.


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