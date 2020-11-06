“Гандзасар-Капан” официально не продолжит выступления в чемпионате Армении

Футбольный клуб “Гандзасар-Капан” не продолжит выступления в чемпионате Армении по футболу в Премьер-Лиге Vbet.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает страничка ФФА в соцсети. Заявление, представленное клубом, было обсуждено на заседании комитета по дисциплинарной и этике ФФА, и согласно 3-му пункту 33-й статьи Регламента, было принято решение исключить команду “Гандзасар-Капан” из первенства Премьер-лиги Армении VBET, лишить права участия во всех соревнованиях под эгидой ФФА. В следующем сезоне дать возможность играть в первой группе чемпионате.

Кроме того, принимая за основу пункт 17.06 статьи 17 Регламента проведения соревнований по профессиональному футболу ФФА, было принято решение аннулировать и обнулить очки, полученные в ходе матчей команды “Гандзасар-Капан” и команд - соперников.