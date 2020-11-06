Некоторые страны пытаются использовать пандемию в целях экономической и политической выгоды

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что некоторые страны пытаются использовать пандемию COVID-19 и общую мировую нестабильность для получения экономической и политической выгоды. Как передает «Арменпресс», об этом заявлении Мишустина, сделанном в ходе заседания глав правительств стран СНГ в формате видеосвязи сообщает ТАСС.

“Некоторые члены международного сообщества пытаются использовать пандемию и общую мировую нестабильность, чтобы приобрести экономическое, а иногда и политическое преимущество”, - сказал Мишустин.

В качестве примера таких действий Мишустин назвал навязывание другим странам своего видения экономических процессов, а также введение санкций и протекционистские меры, которые широко используются в целях недобросовестной конкуренции. Мишустин подчеркнул, что все это происходит на фоне сложной ситуации в Белоруссии, в Киргизии, обострения нагорно-карабахского конфликта. В этих условиях страны-члены Содружества должны поддерживать конструктивное взаимодействие, активно работать, оставаться для друг друга самыми близкими экономическими партнерами”, - сказал глава правительства РФ.