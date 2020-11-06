Fox News: Байден практически сравнялся с Трампом в Джорджии

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден практически сравнялся с Дональдом Трампом в "колеблющемся" штате Джорджия, где ранее долго лидировал действующий президент. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Fox News.

Сейчас, по его данным, у Байдена 49,36 процента, у Трампа — 49,4 процента. Теперь их разделяют лишь 1775 голосов.

Джорджия с 16 выборщиками — один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов, но пока победитель там не объявлен. Однако штаб Трампа уже подал иск в суд штата с требованием к избиркомам соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.

Для победы на выборах кандидату нужно набрать как минимум 270 голосов выборщиков. По последним данным, у Байдена их 264, а у Трампа — 214. Помимо Джорджии, еще идет подсчет в Пенсильвании (20 выборщиков), Северной Каролине (15 выборщиков) и Неваде (шесть выборщиков).

Задержка с подсчетами вызвана тем, что из-за пандемии коронавируса многие избиратели голосовали по почте и их бюллетени все еще продолжают приходить. В частности, в Неваде заявили, что будут принимать такие голоса до 10 ноября.

Выборы президента США проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе голосуют избиратели в каждом штате, победитель получает голоса всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков 538 (по числу членов конгресса), именно они затем избирают президента. В этом году голосование назначено на 14 декабря.