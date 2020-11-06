Баку всеобъемлющее сотрудничество в СНГ до решения карабахского конфликта считает невозможным

Баку заявил, что всеобъемлющее развитие сотрудничества в СНГ невозможно без решения вопроса Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом на заседании совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Асадов сказал, что Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества со странами-членами СНГ в двустороннем и многостороннем форматах. Но всеобъемлющее сотрудничество невозможно без урегулирования нагорно-карабахского конфликта.