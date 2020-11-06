Вблизи Парижа задержан вооруженный ножом мужчина

В районе школы в департаменте Сен-Сен-Дени недалеко от Парижа задержан вооруженный ножом мужчина.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на “РИА Новости”, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Франции.

16 октября злоумышленник обезглавил учителя истории, Самюэля Пути, учебного заведения коммуны Конфлан-Сент-Онори, расположенной недалеко от Парижа. Убитый преподавал историю. Он проводил для своих учеников урок свободы слова и демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийца был застрелен сотрудниками полиции.

Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что нападавший родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. Он жил во Франции в течение последних 12 лет, это подтвердила французская сторона.