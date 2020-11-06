"Фармасинтез" начнет выпускать вакцину "Спутник V"

Компания "Фармасинтез" планирует в первом квартале 2021 года начать промышленное производство вакцины от коронавируса "Спутник V". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил гендиректор компании "Фармасинтез-Норд" Михаил Квасников.

В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. "Фармасинтез" в пятницу сообщил, что во вторник подписал с НИЦЭМ им Гамалеи соглашение о передаче технологической документации по вакцине.

"Мы уверены и делаем все необходимое, чтобы уже в первом квартале следующего года начать производство вакцины в промышленном масштабе", - сказал Квасников, слова которого приводятся в сообщении "Фармасинтеза". Работы по трансферу технологий планируется завершить к концу года.

Группа "Фармасинтез" был основан в 1997 году. Она занимается разработкой и производством препаратов в таких областях, как туберкулез, ВИЧ, онкология, сахарный диабет и гепатит. Портфель препаратов насчитывает более 170 наименований. "Фармасинтез" имеет пять производственных площадок - в Санкт-Петербурге, Иркутске, Уссурийске, Тюмени и Братске.