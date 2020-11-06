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В Казани уничтожена террористическая ячейка

В Казани уничтожена террористическая ячейка

 В Казани разгромили ячейку террористов “Хизб ут Тахрир аль-Ислами”.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на “РИА Новости”, об этом сообщили в ФСБ РФ.

Задержаны пять исламистов, деятельность которых была направлена на создание “всемирного халифата” и насильственное свержение власти.

“В ходе своих собраний с применением секретных методов они распространяли среди жителей Республики Татарстан террористическую идеологию, вербовали в свои ряды мусульман”, - говорится в сообщении ФСБ.

В домах задержанных проведены обыски, изъяты агитационные материалы, телефоны, электронные носители. Возбуждено уголовное дело.

“Хизб ут Тахрир аль-Ислами” переводится с арабского как “Партия исламского освобождения”.

Ее членов периодически задерживают в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также и в Крыму.


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