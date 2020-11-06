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Отношения между Анкарой и Парижем становятся все более и более ужасающими: “КомерсантЪ”

Отношения между Анкарой и Парижем становятся все более и более ужасающими: “КомерсантЪ”

Отношения между Турцией и Францией за последний месяц существенно обострились.

Как передает «Арменпресс», “КоммерсантЪ” подвел итоги политической и дипломатической конфронтации между двумя странами, отметив, что отношения между Анкарой и Парижем становятся все более ужасающими.

Издание напоминает, что Франция пригрозила ввести санкции Европейского Союза против Турции, а до этого Министерство внутренних дел Франции запретило деятельность радикальной турецкой националистической группировки “Серые волки”, известной своими радикальными действиями как в Турции, так и за ее пределами.

В интервью радиостанции “Europe 1” министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что причиной этих санкций являются агрессивные действия Турции и на территории Европы и в Ливии, на Восточном Средиземноморье, в Нагорном Карабахе и на севере Ирака. Министр отметил, что действия Турции не нравятся всему Евросоюзу.

“У нас очень длинный список разногласий с Турцией, но за последнюю неделю мы вышли на еще один неприемлемый уровень отношений между двумя странами. Мы ожидаем, что президент Турции положит конец своим оскорбительным высказываниям и подобному поведению. Мы не позволим этой ненависти и насилию проникнуть во Францию”, - сказал он.

Отношения между Турцией и Францией испортились после того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале борьбы против экстремистских исламистов. После этого заявления президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своего французского коллегу лечить  свою психику, и в тот же день Франция отозвала своего посла в Анкаре для консультаций.


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