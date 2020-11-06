В России за сутки зафиксировали более 20,5 тыс. случаев COVID-19

В России зафиксирован рекордный суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией: 20 582 случая в 85 регионах. Такие данные представил оперативный штаб в пятницу, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее в течение двух дней количество новых случаев превышало 19 тысяч, в конце прошлой недели прирост в сутки превышал 18 тысяч.

Количество выписанных по выздоровлению также обновило рекорд - 16 955 человек за сутки. Умерли 378 пациентов.

В Москве поставлен новый осенний антирекорд: 6 253 случая за сутки. Скончались 69 человек, выписаны 3 783 пациента.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 733 тыс. 440 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период умерло 29 887 человек, общее количество выписанных - 1 млн 296 тыс. 124 человек. Лечение продолжают 407 429 человек.