Прекращение импорта товаров конечного потребления из Турции к инфляции не приведет: министр

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян заверяет, что после прекращения импорта товаров конечного потребления из Турции инфляции не будет.

Как сообщает «Арменпресс», Тигран Хачатрян заявил об этом журналиста в Национальном собрании 6 ноября.

“Инфляции не может быть по одной простой причине. По нашим оценкам, стоимость конечных потребительских товаров, импортированных из Турции, не превышала 50 миллионов долларов в год. Если одно небольшое количество заменяется другим небольшим количеством, этот процесс не может повлиять на рыночные цены”, - сказал Хачатрян.

Министр отметил, что предприниматели знают, какими рынками можно заменить турецкий. “Наши предприниматели, давно занимающиеся этим бизнесом, прекрасно знают, где могут быть альтернативные рынки. Мы объявили, что малым предприятиям, которые будут нуждаться в советах, группа специалистов будет оказывать содействие”, - сказал министр.

Постановлением правительства Армении от 20 октября 2020 г. № 1708-Н наложен временный запрет на ввоз конечных потребительских товаров турецкого происхождения. Запрет вступит в силу с 31 декабря 2020 года.

Норайр Шогикян