Погибшие в результате обстрела Азербайджаном Степанакерта - братья и их бабушка
12:34, 6 Ноябрь, 2020
Трое мирных жителей, погибших в результате интенсивного обстрела Степанакерта азербайджанскими вооруженными силами в ночь с 5 на 6 ноября - братья: Аркадий и Эрик Ахумяны и их бабушка Светлана.
Как сообщает корреспондент «Арменпресс», их родные рассказали, что это произошло около 2 часов ночи. Ракета противника полностью разрушила дом. Братья навещали прикованную к постели 80-летнюю бабушку. Корреспондент Арменпресс передает, что поисково-спасательные работы продолжались и утром.
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