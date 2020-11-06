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Погибшие в результате обстрела Азербайджаном Степанакерта - братья и их бабушка

Погибшие в результате обстрела Азербайджаном Степанакерта - братья и их бабушка

Трое мирных жителей, погибших в результате интенсивного обстрела Степанакерта азербайджанскими вооруженными силами в ночь с 5 на 6 ноября -  братья: Аркадий и Эрик  Ахумяны и их бабушка Светлана.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», их родные рассказали, что это произошло около 2 часов ночи. Ракета противника полностью разрушила дом. Братья навещали прикованную к постели 80-летнюю бабушку.  Корреспондент Арменпресс передает, что поисково-спасательные работы продолжались и утром.


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