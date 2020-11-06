Все работают под девизом “МЫ ПОБЕДИМ!”

Сегодня, когда в Арцахе идут жаркие бои за нашу независимость и право жить на земле, каждый, осознавая свой долг и задачу, старается быть полезным там, где он нужен, потому что каждому есть чем заняться на войне. На войне многие делают свою работу скромно и бесшумно, но их миссия не менее важна и значима для Армии. Среди них и те, кто доставляет солдату хлеб и воду.

Как сообщает «Арменпресс», “Еремян проджектс”, одна из компаний, поставляющих продовольствие для Армии обороны. Она обслуживает самые горячие направление линии обороны - южное и юго-восточное. 27 сентября именно по этим направлениям были нанесены первые сильные разрушительные удары. Когда начался обстрел, команда организации быстро сориентировалась, эвакуировала женщин из группы, остались мужчины и продолжили работу. Однако с каждым днем ситуация становилась все более напряженной. Для обеспечения безопасности сотрудников, для более оперативной и эффективной организации работы основные функции снабжения были переданы фабрике “Арцах” с большим коллективом компании “Еремян Проджект”, находящейся в Ереване.

Рюкзаки “Еремян Проджектс” с содержимым весом в 7 килограммов уже узнаваемы и ожидаемы во всем Арцахе, как солдатами на поле боя, так и жителями сел, укрывающимися в убежищах. В них пакеты для завтрака: сгущенное молоко, мед, масло, обеденные блюда: супы, консервы, колбасы, сыр, вода, хлеб, кофе, сладости, фрукты, сигареты, подогреватели пищи (сухой спирт, зажигалки) и другие предметы первой необходимости. Ассортимент суточного рациона регулярно меняется и пересматривается. Автомобили “Еремян Проджектс” ежедневно отправляются в Арцах, доставляя около 80 тонн продуктов питания на базы организации в Арцахе, откуда их на небольших внедорожниках развозят в разные стороны. Этот процесс непрерывный, задействованы все команды “Еремян Проджектс” и Арцаха, и Армении, которые сегодня работают в аварийном режиме - все для солдата, все для победы.

Давид Еремян, генеральный директор “Еремян Проджект”, находится в Арцахе с первого дня войны. Нам удалось поговорить с ним по телефону. Он рассказал, что его команда не только круглосуточно выполняет свои функции по снабжению продовольствием, но и помогает во всем, от эвакуации раненых до перевозки боеприпасов.

“Для меня большая честь работать с этими людьми, я очень горжусь своими товарищами по команде. Команда, которая, осознавая серьезность ситуации и судьбу момента, продолжила свою работу, не уходила с вверенной ей работы. Наши ребята иногда и под огнем и артобстрелами, не обращая внимания на опасность, довозили до передовой продукты и предметы первой необходимости. Сожалею, что у нас есть погибшие и раненые. При исполнении служебных обязанностей в результате взрыва возле склада Мартуни погибли складской работник Вячеслав Баласанян и помощник повара Камо Григорян, еще двое получили серьезные ранения. Наши действительно делают все невозможное, игнорируя страх и смерть. 12 октября, когда противник атаковал в направлении Варанда (Физули), 4 повара “Еремян Проджектс” взяли в руки оружие и пошли в бой. Один из них, Андраник Матевосян, в настоящее время находится в больнице в критическом состоянии. Да, у нас есть настоящие герои. Герои, которым мы все должны быть достойны. Вся наша команда по-прежнему сильна и непоколебима на своих позициях, с честью удерживая вверенные ей “окопы”. У нас есть долг перед нашими солдатами, перед матерями, сестрами наших солдат, перед страной и Родиной, и мы должны ковать нашу победу. Мы обязательно победим!”, - добавил Давид Еремян.

Поздним вечером мы побывали на фабрике “Арцах”. Здесь уже начала работу третья смена. Утром, перед рассветом, в Арцах будет отправлен еще один грузовик с продуктами и необходимыми припасами. Работа идет полным ходом, команда, зная, что делать, работает бесшумно и планомерно. Сегодня все в компании понимают, что результат работы каждой команды, все ресурсы направляются в Арцах, для Армянской армии, для Армянского солдата. Они знают, что им нужно жить и работать достойно героям. Девиз у всех один: МЫ ПОБЕДИМ!