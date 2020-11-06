Нью-Йорк против Трампа: демонстрации и стычки с полицией
Представители движения Black Lives Matter собрались на демонстрацию в Нью-Йорке на Манхеттене. Колонны протестующих сопровождали полиция и огромное количество прессы. Не обошлось без столкновений. У одного из участников шествия изъяли цепь и железный прут, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
У одного из участников протестов активистов движения Black Lives Matter в Нью-Йорке изъяли цепь и железный прут, передает корреспондент РИА Новости.
Активист был задержан. Полицейские, сопровождающие толпу, не дают комментариев по данному инциденту.
В толпе протестующих есть провокаторы, оскорбляющие полицию. При этом они заявляют, что стражи порядка работают с выключенными нательными камерами, что является нарушением законодательства штата.
Тем временем толпа пришла к парку Юнион-сквер.
Поначалу мирные протесты на Манхэттене переросли в конфликт, когда, по словам очевидцев, один из полицейских попросил не снимать его на телефон и оттолкнул аппарат от себя. Протестующий якобы ударил полицейского телефоном. Ситуация резко обострилась, и к шествию были стянуты дополнительные подразделения правоохранителей, начались стычки и задержания.
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