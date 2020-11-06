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Нью-Йорк против Трампа: демонстрации и стычки с полицией

Нью-Йорк против Трампа: демонстрации и стычки с полицией

Представители движения Black Lives Matter собрались на демонстрацию в Нью-Йорке на Манхеттене. Колонны протестующих сопровождали полиция и огромное количество прессы. Не обошлось без столкновений. У одного из участников шествия изъяли цепь и железный прут, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

У одного из участников протестов активистов движения Black Lives Matter в Нью-Йорке изъяли цепь и железный прут, передает корреспондент РИА Новости.

Активист был задержан. Полицейские, сопровождающие толпу, не дают комментариев по данному инциденту.

В толпе протестующих есть провокаторы, оскорбляющие полицию. При этом они заявляют, что стражи порядка работают с выключенными нательными камерами, что является нарушением законодательства штата.

Тем временем толпа пришла к парку Юнион-сквер.

Поначалу мирные протесты на Манхэттене переросли в конфликт, когда, по словам очевидцев, один из полицейских попросил не снимать его на телефон и оттолкнул аппарат от себя. Протестующий якобы ударил полицейского телефоном. Ситуация резко обострилась, и к шествию были стянуты дополнительные подразделения правоохранителей, начались стычки и задержания.

 


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