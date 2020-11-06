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АО Арцаха опубликовала видеозапись уничтожения азербайджанских сил под Бердзором

АО Арцаха опубликовала видеозапись уничтожения азербайджанских сил под Бердзором

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало видеозапись уничтожения вражеского подразделения под Бердзором, большого количества техники и живой силы.


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