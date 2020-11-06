Враг должен понять, что он не сможет победить армянина: Национальный герой призывает к сплочению

Национальный герой Армении полковник Гарегин Погосян призывает армянский народ объединиться и уверяет, что мы победим.

Как сообщает «Арменпресс», Погосян говорил об этом в интервью “Зинуж Медиа”.

“Секрет нашего успеха в нашем высоком боевой духе, мы готовы победить врага - я, мои соратники, мы все должны победить, и мы победим. Пусть все убедятся в том, что Армянская армия самая сильная, крепкая, устойчивая, готовая выполнить все поставленные перед ней задачи. Мы должны сделать все, чтобы вернуть оставленные территории, чтобы добраться до наших окопов, откуда мы отступили. И даже продвинуться на территорию врага”, - сказал Погосян.

Гарегин Погосян добавил, что противник должен понять, что он не может решить свои проблемы военным путем.

“Армянский народ всегда был, есть и будет”, - отметил Национальный герой Армении.

22 октября указом президента Республики Армения за исключительные заслуги в деле обеспечения обороны и безопасности Родины, за самоотверженность и отвагу, проявленные в ходе боевых действий, командир N-ской воинской части Министерства обороны Республики Армения, полковник Гарегин Самвелович Погосян награжден Орденом Отечества. И сегодня он находится на боевом рубеже и вместе со своим подразделением продолжает границы Родины держать неприступными.