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В Степанакерте включился сигнал воздушной тревоги: дополняемо

В Степанакерте включился сигнал воздушной тревоги: дополняемо

В Степанакерте сработал сигнал воздушной тревоги. Как сообщает корреспондент «Арменпресс», ударов пока не было.

Дополнение: В 11:10 раздалось два взрыва.

В течение всей ночи с 5 на 6 ноября и на рассвете столица Арцаха подвергалась артиллерийскому обстрелу. Ракета попала в жилой дом, погибли 3 мирных жителя. Арцахские спасатели извлекли их тела из-под завалов. Частично повреждены и соседние квартиры.


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