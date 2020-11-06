В Степанакерте включился сигнал воздушной тревоги: дополняемо

В Степанакерте сработал сигнал воздушной тревоги. Как сообщает корреспондент «Арменпресс», ударов пока не было.

Дополнение: В 11:10 раздалось два взрыва.

В течение всей ночи с 5 на 6 ноября и на рассвете столица Арцаха подвергалась артиллерийскому обстрелу. Ракета попала в жилой дом, погибли 3 мирных жителя. Арцахские спасатели извлекли их тела из-под завалов. Частично повреждены и соседние квартиры.