В Степанакерте включился сигнал воздушной тревоги: дополняемо
11:08, 6 Ноябрь, 2020
В Степанакерте сработал сигнал воздушной тревоги. Как сообщает корреспондент «Арменпресс», ударов пока не было.
Дополнение: В 11:10 раздалось два взрыва.
В течение всей ночи с 5 на 6 ноября и на рассвете столица Арцаха подвергалась артиллерийскому обстрелу. Ракета попала в жилой дом, погибли 3 мирных жителя. Арцахские спасатели извлекли их тела из-под завалов. Частично повреждены и соседние квартиры.
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