На “Золотом абрикосе” состоится показ немецких фильмов, посвященный 30-летию воссоединения Германии

XVII Международный кинофестиваль “Золотой абрикос” в рамках своего проекта “Содействие кинотеатрам” в ноябре проведет специальную программу показа немецких фильмов, которая будет посвящена 30-летию воссоединения Германии. Как передает «Арменпресс», пресс-служба кинофестиваля “Золотой абрикос” сообщила, что Институт Гете и Центр Гете традиционно поддерживают фестиваль, и многочисленные фестивальные программы становятся реальностью именно благодаря сотрудничеству с этими двумя структурами. Тесное сотрудничество будет продолжено и в этом году, в рамках специальной немецкой программы будут показаны 5 фильмов.

Немецкую кинопрограмму откроет ереванская премьера последнего фильма известного немецкого режиссера Кристиана Петцольда “Ундина”. Фильм был представлен в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля 2020 года. Премьера фильма состоится 9 ноября в 18:00 в кинотеатре “Кинопарк”.

Фильм Кристиана Петсольда “Ундина” - это современная сказка, признание в нежной любви к городу, но в нем есть и серьезное обращение к истории Германии и Берлина в частности.

В рамках немецкого кинопроекта будет показан фильм Аллы Ковган “Каннингем”. Это уникальный документальный 3D-фильм о знаменитом танцовщике Мерсе Каннингеме. Зрители увидят и фильм “Голые животные” Мелани Вальдес, получивший премию за лучший первый полнометражный фильм на Берлинале 2020 года и ряд других.

Кинопоказы состоятся с 9 по 26 ноября в кинотеатрах “Синема Парк” и “Синема Стар”.

В рамках программы немецкого кино состоится онлайн-чат с Кристианом Петцольдом, который будет доступен на веб-сайте фестиваля и будет транслироваться в социальных сетях для более широкой аудитории.