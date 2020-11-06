В Ереван доставлена очередная партия гуманитарной помощи из Украины

Армяне Украины продолжают оказывать гуманитарную помощь родине. Как сообщает AnalitikaUA.net, по словам исполнительного директора Союза армян Украины Овакима Арутюняна, накануне в Ереване встретили 5 грузовиков (100 тонн) гуманитарки из Украины. К отправке в Армению сейчас готовятся ещё 40 тонн груза.

Среди уже оказанной помощи родине – автомобили скорой помощи, реанемобили-внедорожники, генераторы, медицинское оборудование, продукты питания, аптечки, одежда, инвалидные коляски и стройматериалы.

«Более 2 500 человек ежедневно обеспечиваются питанием и необходимой помощью от Союза армян Украины. Более 100 семьям помогли с жильем», — отметил Арутюнян.

Напомним, практически с первых дней войны в Киеве и Ереване работают оперативные штабы Союза армян Украины, которые оказывают помощь соотечественникам в Армении. В состав рабочей группы вошли: руководитель Союза армян Украины Вилен Шатворян, Глава Украинской епархии ААЦ Маркос Оганесян, руководители региональных армянских общин, а также волонтёры из Армении.

На данный момент в Армению уже доставлено несколько сотен тонн грузов.