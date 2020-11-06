За последние 2 года число БПЛА увеличилось в пять раз, больше стало “Смерчей”: Арцрун Ованнисян

В Армении для вооружения всегда делалось все возможное. Увеличился объем вооружения, приобретенного после апрельской войны 2016 года, а объем нового вооружения в целом был самым большим за последние два года. Как сообщает «Арменпресс», представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, в свете обсуждений на эту тему после слов, озвученных им в интервью, представил разъяснения относительно приобретенного нового вооружения, особенно за последние два года.

“В интервью я заявил, что мы всегда вооружались в меру своих возможностей, всегда для этого делалось все возможное. В 2012 - 2018 годах мы старались закупать в основном новое оружие. После апреля 2016 г. объемы закупок увеличились, причем в 2018 - 2020 годах объем нового оружия вообще был самым большим. Во-первых, никто из тех, кто выступает против меня, никоим образом не знает реальных объемов упомянутого мной оружия, которое было приобретено в течение 2018 - 2020 годов”, - сказал Оганесян и представил достижения по датам.

За 2012 - 2018 гг. было закуплено несколько сотен новых автомобилей, что вдвое больше, чем за последние два года.

В течение 2012 - 2018 гг. были приобретены средства связи нового поколения - радиостанции, в том числе и зарубежные. За последние два года было закуплено втрое больше.

Говоря о новом крупнокалиберном оружии, Оганнисян отметил, что в 2012 - 2018 гг. было закуплено ограниченное количество противотанковых средств нового поколения, таких как “Корнет”. За последние два года таких средств было закуплено в три-четыре раза больше.

В течение 2012 - 2018 гг. были закуплены системы “Смерч”. Не упоминая цифры, Оганнисян добавил, что за последние два года они увеличились, во много раз увеличился боевой запас.

В 2012 - 2018 гг. Армения приобрела баллистические ракеты нового поколения, за последние два года закуплены истребители. Исходя из конфиденциальности, представитель Минобороны по этому поводу не сообщил подробностей.

В 2012-2018 гг. Армения приобрела небольшое количество средств ПВО ближнего действия нового поколения, за последние два года их количество увеличилось втрое, добавлено большое количество и старых средств. Приобретено одного из лучших в мире средств ПВО - “ТОР-М”.

В 2012 - 2018 гг. Армения приобрела небольшое количество средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения, которые имели проблемы или не сработали. Их починили только в этом году, количество лучших средств увеличилось в несколько раз.

В 2012 - 2018 гг. в Армении было создано и импортировано определенное количество БПЛА, за последние два года их количество увеличилось в пять раз.

За последние два года подписаны крупные контракты на перевооружение ВВС, детали которых засекречены. “Приобретены системы TOS и т. д. Эти данные не подлежат огласке. И это еще не все”, - заключил Арцрун Ованнисян.