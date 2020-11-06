Инфляция в Армении за 12 месяцев составила 1,3%

Инфляция на потребительском рынке Армении за 12 месяцев (октября 2020 г. по отношению к октябрю 2019 г.) составила 1,3%, а к предыдущему месяцу - 0,5%. Об этом «Арменпресс» сообщили в Статистическом комитете Республики Армения.

При этом годовая инфляция продуктов питания и безалкогольных напитков составила 0,6%, месячная инфляция - 0,8%, а потребление алкогольных напитков - табачных изделий, соответственно, 9,7% и 0,1% (индивидуальное потребление по целевому классификатору).

Потребительские цены на одежду и обувь в октябре этого года снизились на 2,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и выросли на 3,4% по сравнению с сентябрем 2020 года.

12-месячная инфляция жилищных услуг, воды, электричества, газа и других видов топлива составила 0,3%, месячная инфляция - 0,1%, в группе “предметы домашнего обихода, бытовая техника и ежедневный уход за домом” соответственно от 1,7% до 0,4 %.

В сфере здравоохранения цены за год выросли на 2,5% и не изменились за месяц, в транспортном секторе эти показатели составили 1,1% и 0,6%, в сфере связи цены снизились на 0,1% за 12 месяцев, за месяц ситуация не изменилась.

В октябре этого года по сравнению с тем же месяцем 2019 года цены на услуги досуга и культуры выросли на 1,1%, по сравнению с сентябрем этого года снизились на 2,8%. Цены на прочие различные товары и услуги выросли на 4,0% за год и на 0,2% за месяц.