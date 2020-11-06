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Европейские индексы выросли - 05-11-20

Европейские индексы выросли - 05-11-20

МОСКВА, 6 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.98% и составил 12568.09 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.24% и составил 4983.99 пункта, британский FTSE вырос на 0.39% и составил 5906.18 пункта, а российский RTSI вырос на 5.65% и составил 1170.74 пункта.


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