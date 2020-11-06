Цены на цветные металлы - 05-11-20

ЛОНДОН, 6 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.29% и составила 1885.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.60% и составила 6760.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.16% и составила 1822.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.25% и составила 15422.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.55% и составила 18135.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.49% и составила 2557.00 долларов США, цена на молибден выросла на 2.30% и составила 19621.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 32835.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.