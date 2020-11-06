“Милан” проиграл, “Арсенал” выиграл: Лига Европы

Состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Как передает «Арменпресс», лондонский “Арсенал” дома со счетом 4:1 обыграл “Мольде”. В составе “оружейников” отличились Эллингсен, Пепе. Два других забитых мяча – автоголы.

Итальянский “Милан” дома уступил французскому “Лиллю” со счетом 0: 3. В этой игре автором хет-трика стал Юсуф Языджи.

Другие матчи группового этапа Лиги Европы состоятся 26 и 27 ноября.