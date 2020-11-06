Угроза пантюркизма должна объединить Армению и Китай

Сегодня в нашем регионе на арцахском фронте происходят процессы, которые находятся в сфере геополитических преобразований. В этих процессах Китай, как сверхдержава, также имеет свое слово и свою роль. Газета “Айастани Анрапетутюн” говорила об этом с кандидатом политических наук Мгером Саакяном (Азиатский глобальный институт Гонконгского университета). Разговор касался политики, интересах этой страны, а также потенциала армяно-китайского сотрудничества.

- Процессы, происходящие в нашем регионе, связаны и с интересами Китая. Какова реакция этой страны? Насколько хорошо арцахский конфликт представлен в Китае?

- Китай внимательно следит за развитием событий. В последний раз официальный представитель МИД Чжао Лицзянь говорил о нынешней арцахской войне 23 октября. Он отметил, что Китай призывает стороны поддерживать стабильность и мир в регионе и разрешать свои разногласия посредством политического диалога. А насколько правильно арцахский конфликт представлен в Китае? Недавно мы попытались найти ответ на этот вопрос по результатам совместного исследования, проведенного моими студентами Армяно-Российского университета Эммой Арабаджян и Кристиной Авагян. К сожалению, в официальной китайской прессе преобладает проазербайджанская позиция, иногда публикуемые статьи не соответствуют официальной позиции Китая, на что мы отреагировали через свои контакты. Похоже, что посольства Азербайджана и Турции в Пекине поддерживают связь с китайской прессой, предоставляют им информацию, используют пакистанцев, работающих в различных кругах китайской прессы, получивших работу в этой сфере благодаря знанию английского и китайского языков. Это реальность, она открыта в этом направлении, и в наши дни она стала более выраженной ... Я думаю, что Армения должна направить журналиста для участия во встречах с официальным представителем МИД Китая. Это дало бы возможность армянскому журналисту каждый раз поднимать вопросы, связанные с Арцахом. Например, вопросы к официальному представителю МИД Китая, как он прокомментирует переброску террористов Турцией на Южный Кавказ, против чего борется и Китай ... Единственным противовесом остается небольшая армянская община, армянские студенты, которые в эти дни там очень много работают. Они активны в китайских социальных сетях, представляют видение армянской стороны. Они также организовали сбор средств, в ходе которого всего несколько сотен человек пожертвовали более 129 000 долларов во Всеармянский фонд “Айастан”. Слава и честь тем, кто выполняет такой большой объем работы такими небольшими силами.

- В экономическом плане интересы Китая ранее были связаны с Турцией и Азербайджаном. Какова картина безопасности, если принять во внимание, что нынешняя геополитическая перестройка также будет в интересах Китая?

- Надо окончательно понять, и мы много раз говорили об этом, что когда Армения не развивает китайское направление, это создает определенные риски. Возникает вопрос, что это за риски, если не учитывать тот факт, что возможности инициативы “Один пояс, один путь” просто не использовались. Риск состоит в том, что и Турция, и Азербайджан усиливают свое участие в китайской инициативе, пытаясь использовать ее против Армении, а также препятствуют углублению армяно-китайских отношений, заставляя их голоса быть услышанными в Пекине. Армения должна попытаться улучшить отношения со второй мировой сверхдержавой, которые в последние годы находились в состоянии стагнации, чтобы иметь возможность использовать возможности, предоставляемые инициативой “Один пояс, один путь”, или хотя бы противостоять вышеупомянутым рискам.

- Турция делает огромную работу по распространению пантюркской идеологии в Средней Азии. Каким образом эта экспансионистская политика относится к Китаю?

- Китай и сам пытается сделать Среднюю Азию своей зоной влияния. Сегодня китайцы там много работают. Обладая десятками миллиардов инвестиций в регионе, все страны Центральной Азии участвуют в инициативе “Один пояс, один путь”, которая дала Китаю огромное политическое и экономическое влияние. Даже россияне считали борьбу против китайцев в Средней Азии безнадежной задачей и стараются сотрудничать с ними в регионе, чтобы уменьшить возможности других держав - США, ЕС, Турции, Ирана. Под непосредственным руководством китайско-российского тандема действует и Шанхайская организация сотрудничества, которая пытается решить проблемы безопасности Центральной Азии. Китайский очень популярен в Центральной Азии, сегодня местная молодежь в основном изучает этот язык, потому что в будущем он помогает найти работу. Китай создает возможности для представителей Центральной Азии получать бесплатное образование в своих университетах. Китайская дипломатия “мягкой силы” является наиболее конкурентоспособной в этом регионе, о чем свидетельствуют институты Конфуция. Конечно, в Китае негативно относятся к угрозе пантюркизма, он ей по-разному противодействует. Здесь вы найдете грани сотрудничества с китайской стороной. Китай должен быть четко проинформирован о том, что если Турция поселится в Азербайджане со своими террористами, в ближайшем будущем те террористы, которые враждебно настроены и по отношению к Китаю из-за Синьцзяна, станут настоящим бедствием для китайских инвестиций в Среднюю Азию и Южный Кавказ, попытаются проникнуть в Синьцзян и дестабилизировать ситуацию. Необходимо активизировать дискуссии с китайской стороной, но также учесть и тот факт, что Китай на Южном Кавказе осматривается на Москву, то есть китайцы попытаются получить разъяснения по своим военно-политическим вопросам от своего первого партнера - России. Вкратце, хотелось бы также коснуться и тюркоязычных стран Центральной Азии. У Армении там много друзей, мы должны быть очень осторожны, чтобы не идентифицировать их с турецко-азербайджанской террористической мафией. Не так, что политические элиты независимых Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана ждут того момента, когда они должны передать свои ресурсы и страны Эрдогану. Это необходимо понимать и продолжать конструктивное сотрудничество со странами Центральной Азии в различных сферах.

- Армяно-китайские отношения имеют многовековую историю. Насколько мы используем потенциал двух стран в плане сотрудничества? Какие направления могут быть ключевыми?

- Да, в Армении мы любим говорить о многовековых армяно-китайских отношениях, но, честно говоря, следует отметить, что подавляющее большинство простых китайцев не знают об Армении, не знают истории этих отношений, надо работать. Например, можно ежегодно предоставлять стипендии 40-50 китайским студентам для изучения арменоведения в Армении. Что касается второй части вопроса, отметим, что используется лишь небольшая часть потенциала сотрудничества двух государств. Исходя из текущей ситуации, отмечу одно направление, о котором мы говорили в книге “Инициатива “Китай - один пояс, один путь” и Армения”, опубликованной в 2018 году. Правила ведения войны 21 века, оружие изменились, необходимо в Армении создать серьезный, современный военно-промышленный центр роботизированного оружия и БПЛА. Я предлагал провести переговоры с Китаем по этому поводу, так как последний успешен в этой сфере, благодаря чему в Армении можно будет создать совместное предприятие. Можно подумать о создании в Армении Китайско-Армянского университета военных технологий, выпускники которого в будущем будут работать в вышеупомянутом военно-промышленном центре. В эту эпоху войны будут выигрывать только те, у кого будет научная военная промышленность ... Сила и количество будут второстепенными.

Лусине МХИТАРЯН