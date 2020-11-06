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Газета “Айастани Анрапетутюн”: На 40-й день войны Азербайджан терпит поражение

Газета “Айастани Анрапетутюн”: На 40-й день войны Азербайджан терпит поражение

“Идет 40-й день войны. Даже беглым взглядом на это время можно признать, что противник безоговорочно терпит поражение. В ходе боевых действий азербайджано-турецкие силы достигли значительных результатов лишь в собственных потерях. Можно однозначно констатировать, что за 40 дней войны азербайджано-турецкие вооруженные силы вместе с боевиками-джихадистами не решили каких-либо значительных военных проблем и, по сути, проиграли, фиксация чего, для армянских вооруженных сил, - лишь вопрос времени”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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