В Степанакерте слышны взрывы: ДОПОЛНЯЕТСЯ
В столице Арцаха Степанакерте слышны взрывы, сигнал воздушной тревоги не включен. Об этом сообщает корреспондент Арменпресс с места событий.
23:17 - Было слышно около четырех взрывов.
23:43 - Включен сигнал воздушной тревоги.
23:47 - Сигнал воздушной тревоги отключен.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 05.11-23:28 В Степанакерте слышны взрывы: ДОПОЛНЯЕТСЯ
- 05.11-22:48 Подразделения АО очистила от азербайджанских диверсионных групп на участке Лисагора
- 05.11-22:43 Угроза французских армян представляет собой угрозу для всей Франции: посол Франции
- 05.11-22:34 Арцрун Ованнисян представил подробности уничтожения азербайджанских диверсионных групп
- 05.11-22:23 Операция по уничтожению азербайджанских диверсионных групп в районе Шуши продолжается
- 05.11-20:54 Главы МИД РФ и Германии обсудили конфликт в Нагорном Карабахе
- 05.11-20:31 Два депутата Бундестага Германии потребовали от Меркель ввести санкции против Алиева
- 05.11-20:29 По показаниям сирийских наемников, Азербайджан раздавал боевикам психотропные вещества
- 05.11-20:19 В Армении возбуждено уголовное дело против пресс-секретаря азербайджанского ФК «Карабах»
- 05.11-20:00 На участках Карин Така и Лисагора уничтожены группы азербайджанских ВС
- 05.11-19:04 Смерть пожилого армянина в азербайджанском плену наступила из-за черепно-мозговой травмы
- 05.11-18:59 ВС Азербайджана продолжили обстреливать мирные населенные пункты Арцаха
- 05.11-18:53 Американский город Энглвуд-Клифс признал независимость Арцаха
- 05.11-18:41 РФ видит опасность возникновения террористического анклава в Закавказье
- 05.11-18:26 В настоящее время в Азербайджане находится 21 армянский военнопленный
- 05.11-18:24 Государство-член Совбеза ООН сорвало принятие заявления по вопросу Арцаха: замминистра ИД Армении
- 05.11-18:21 Алиев признался в обстреле мирных населенных пунктов Нагорного Карабаха
- 05.11-18:05 Иран перебрасывает дополнительные подразделения и бронетехнику к границе с Нагорным Карабахом
- 05.11-17:59 Предстоящие на 6 ноября мероприятия
- 05.11-17:54 Премьер Норвегии заявила о риске потери контроля над COVID-19
- 05.11-17:28 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-11-20
- 05.11-17:27 Азиатские индексы - 05-11-20
- 05.11-17:19 РФ снова подчеркивает недопустимость вмешательства внешних сил в нагорно- карабахский конфликт
- 05.11-17:18 Париж пригрозил Анкаре санкциями из-за резких высказываний Эрдогана
- 05.11-17:18 В Ирландии существенно улучшилась ситуация с COVID-19
19:39, 29.10.2020
Просмотрели 3432 раз Президент Арцаха Араик Арутюнян выступил с обращением к народу из города Шуши
21:56, 03.11.2020
Просмотрели 2983 раз Зеленский приказал приостановить выполнение контракта «Укрспецэкспорта» с Азербайджаном: ZN
19:31, 03.11.2020
Просмотрели 2935 раз Автор проекта WarGonzo поделился впечатлениями от встречи с президентом Арцаха
21:16, 04.11.2020
Просмотрели 2735 раз Азербайджанская диверсионная группа заманила машину “Скорой помощи” в ловушку и убила военврача
19:53, 29.10.2020
Просмотрели 2582 раз Алиев своими ложными утверждениями пытается дезориентировать спецпосланника президента Ирана