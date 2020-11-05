В Степанакерте слышны взрывы: ДОПОЛНЯЕТСЯ

В столице Арцаха Степанакерте слышны взрывы, сигнал воздушной тревоги не включен. Об этом сообщает корреспондент Арменпресс с места событий.

23:17 - Было слышно около четырех взрывов.

23:43 - Включен сигнал воздушной тревоги.

23:47 - Сигнал воздушной тревоги отключен.