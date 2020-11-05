Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян представил подробности уничтожения азербайджанских диверсионных групп в лесах и селах близ Шуши. Как сообщает Арменпресс, в программе «Интервью» Общественного телевидения Арцрун Ованнисян подчеркнул, что заметил, как президент Азербайджана заявляет, что азербайджанские войска якобы атакуют Шуши.

«Так он кормит собственное общество, международное сообщество это слышит. Но меня удивляет и я не знаю такой формы войны, когда нападающего нужно искать, находить и уничтожать. Что значит, что они атакуют, если мы их ищем, находим, например, группы по 15-20 человек, стреляем, они ударяются в бегство? Они убегают в другую сторону, входят в леса, обходят по другому месту, где пытаются найти слабые места сопротивления, найти деревни, нанести деревням ущерб, поднимают флаги, фотографируются. Потом наши парни подходят, снова бьют, те ударяются в бегство, оставляя 1-2 тела или раненых», - сказал Ованнисян.

По его словам, условная атака азербайджанских диверсионных групп в направлении Шуши получается у них не очень. Ованнисян подчеркнул, что 5 ноября в течение всего дня враг пытался подняться по скалам, чтобы войти в Шуши.

«Эти “скалолазы” - это небольшие группы по 5-10, максимум 20 человек. Наши парни отстреливают их, потом подходят и видят, что у всех у них по флагу. Разве не понятно, что они хотят сделать что-то символическое, сфотографировать, что кто-то вошел и поднял флаг Шуши? 9 ноября в Азербайджане отмечается день флага, сейчас что-то хотят сделать, показать, что взяли, но не могут. Где-то пытаются перекрыть дорогу, мы стреляем, они убегают», - сказал он.

Арцрун Ованнисян отметил, что такая ситуация могла бы быть для них благоприятной в одном случае, если бы они совершили прорыв в направлении Мартуни. «Они пытались в течение предыдущих 3-4 дней, но не смогли добраться до Мартуни, чтобы установить контроль над всей трассой. В этом случае их диверсионные группы были бы спасены, то есть избавлены от участи быть по очереди уничтоженными. Сейчас не вышло, и процесс уничтожения их отдельных групп продолжается. Они не выполнят свою задачу», - сказал Арцрун Ованнисян.

Коснувшись ситуации в Бердзоре, Ованнисян заверил, что в городе все нормально, люди живут своей нормальной жизнью. Однако он добавил, что в направлении села Лисагор в направлении Шуши есть группы, которые скрылись в лесу в результате операции 4 ноября. «Сегодня мы весь день с применением гранатометов, артиллерии, групп по зачистке пытались найти их, находили, стреляли, они снова ударялись в бегство», - сказал он.

По словам Ованнисяна, в настоящий момент идет неконвенциональная война, в ходе которой противник использует диверсионные группы, наемников, параллельно с которой пытается вести конвенциональную войну в центральном и северном частях, используя бронетехнику, артиллерию, авиацию и т.д.

Коснувшись приоритетной задачи ВС Армении, Ованнисян подчеркнул, что перед ВС Армении стоит задача удерживать благоприятные рубежи во всех направлениях, чтобы не было изменения линии фронта, в то же время находить и уничтожать диверсионные группы противника.