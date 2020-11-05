По показаниям сирийских наемников, Азербайджан раздавал боевикам психотропные вещества

По показаниям двух сирийских наемников, задержанных в Армении, во время боевых действий против Арцаха вооруженные силы Азербайджана раздавали боевикам таблетки от страха. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 5 ноября заявил представитель СК Армении Рафаел Варданян.

«Они не признались, что лично употребляли эти таблетки, но в своих показаниях отметили, что людям, испытывающим страх, их лидер и военнослужащие вооруженных сил Азербайджана сказали, что есть таблетки от страха. Они сами видели, как военнослужащий ВС Азербайджана раздает наемникам соответствующие таблетки. Оба задержанных наемника утверждают, что такие таблетки раздавались», - сказал Варданян.

Заместитель начальника Следственного управления СНБ Вазген Аветисян отметил, что это обстоятельство не было проигнорировано в ходе следствия.

«Помимо денег, для поощрения наемников к участию в боевых действиях им давали запрещенные психотропные вещества. У двух наемников были взяты образцы волос, мочи и крови, назначены соответствующие экспертизы, чтобы мы могли получить ответы на эти вопросы», - сказал Аветисян.