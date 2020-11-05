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ВС Азербайджана продолжили обстреливать мирные населенные пункты Арцаха

ВС Азербайджана продолжили обстреливать мирные населенные пункты Арцаха

В течение дня ВС Азербайджана продолжили обстреливать мирные населенные пункты Арцаха. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Мартуни была применена тяжелая артиллерия. В городе один раз была объявлена воздушная тревога. 

Шуши периодически подвергался ракетному обстрелу из установки “Град”. Разрушений здесь много. Мишенью вновь были объекты гражданского и общественного значения.

В течение дня дважды обстреливался Степанакерт. К счастью, крупных разрушений не зафиксировано.

В целом пострадавших, по предварительным данным, нет.


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