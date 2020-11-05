Американский город Энглвуд-Клифс признал независимость Арцаха

Мэр Энглвуд-Клифс, штат Нью-Джерси, Марио Краньяк 4 ноября от имени мэрии принял резолюцию о признании Республики Арцах и ее неотъемлемого права на самоопределение. В резолюции также осуждаются азербайджано-турецкие атаки на армян Арцаха. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Армянский национальный комитет Америки.

«Мое скромное мнение таково, что путь к миру всегда можно найти с помощью разумных людей, мы всегда должны искать этот путь, а не тупик в конфликте», - сказал Марио Краньяк.

Нью-Джерси, где проживает около 50 тыс американцев армянского происхождения, на уровне штата и городов поддержал Арцах: признание Арцаха мэром Форт-Ли Марком Соколичем, резолюция 99 S.R. сенатора Нью-Джерси Джозефа Лагана, в которой осуждается нападение Азербайджана на Арцах, а также поддержка группы конгрессменов США из Нью-Джерси.