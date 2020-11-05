Алиев признался в обстреле мирных населенных пунктов Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев признался, что азербайджанская армия обстреливала города Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс, Алиев сказал об этом в интервью испанскому агентству EFE, отметив, что после 10 октября Азербайджан прекратил наносить удары по гражданским населенным пунктам.

«После 10 октября мы не обстреливали города Нагорного Карабаха. До этого, да, мы признаем это», - сказал Алиев, добавив, что это произошло потому, что армянская сторона якобы разместила свои воинские части и технику в столице Нагорного Карабаха.

Ильхам Алиев еще раз выразил недовольство форматом сопредседательства Минской группы ОБСЕ, подчеркнув, что на протяжении стольких лет сопредседатели Минской группы не хотели урегулировать нагорно-карабахский конфликт.