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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-11-20

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-11-20

ЕРЕВАН, 5 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 5 ноября, курс доллара США вырос на 0.37 драмa и составил 493.87 драм. Курс евро вырос на 6.21 драмa и составил 582.32 драм. Курс российского рубля вырос на 0.12 драмa и составил 6.35 драм. Курс британского фунта вырос на 4.18 драмa и составил 644.30 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 106.71 драмa и составила 30171.13 драм. Цена серебра сократилась на 2.81 драмa и составила 380.68 драм. Цена платины сократилась на 21.34 драмa и составила 13861.75 драм.


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