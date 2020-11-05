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Азиатские индексы - 05-11-20

Азиатские индексы - 05-11-20

ТОКИО, 5 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.73% и составил 24105.28 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.39% и составил 1649.94 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.30% и составил 3320.13 пункта, а HANG SENG вырос на 3.25% и составил 25695.92 пункта.


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