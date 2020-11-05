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Товарооборот Армении со странами ЕАЭС по сравнению с прошлым годом не сократился

Товарооборот Армении со странами ЕАЭС по сравнению с прошлым годом не сократился

Общий объем внешнеторгового оборота Республики Армения в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился, однако не сократился товарооборот со странами ЕАЭС. Как сообщает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС заявил министр экономики Армении Тигран Хачатрян.

«Если в 2019 году в целом товарооборот у нас увеличился на 10,4%, то со странами ЕАЭС - на 15,1%. По нашей статистике за 8 месяцев со странами ЕАЭС в этом году картина лучше. Если за эти 8 месяцев у нас было снижение товарооборота на 10,2%, то со странами ЕАЭС сокращения не было», - сказал Хачатрян.


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