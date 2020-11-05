Протест нарастает. По всем США после выборов прокатились демонстрации

Акции протеста прошли в нескольких городах США на фоне подсчета голосов на выборах президента, сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты New York Times, активисты устраивали демонстрации в Миннеаполисе, Сиэтле, Финиксе, Филадельфии, Нью-Йорке и Портленде. В основном они были мирными, однако в некоторых точках протестующие разбивали витрины и вступали в столкновения с полицией.

В Миннеаполисе демонстранты перекрыли автостраду, после чего десятки людей были арестованы за нарушение общественного порядка. В Чикаго около тысячи манифестантов собралась у здания местной избирательной комиссии с требованием подсчитать каждый поданный за кандидатов голос.

Выборы президента США прошли 3 ноября. В гонке за Белый дом участвуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.