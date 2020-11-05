Время в Ереване: 11:07:36,   5 Ноябрь

Протест нарастает. По всем США после выборов прокатились демонстрации

Протест нарастает. По всем США после выборов прокатились демонстрации

Акции протеста прошли в нескольких городах США на фоне подсчета голосов на выборах президента, сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты New York Times, активисты устраивали демонстрации в Миннеаполисе, Сиэтле, Финиксе, Филадельфии, Нью-Йорке и Портленде. В основном они были мирными, однако в некоторых точках протестующие разбивали витрины и вступали в столкновения с полицией.

В Миннеаполисе демонстранты перекрыли автостраду, после чего десятки людей были арестованы за нарушение общественного порядка. В Чикаго около тысячи манифестантов собралась у здания местной избирательной комиссии с требованием подсчитать каждый поданный за кандидатов голос.

Выборы президента США прошли 3 ноября. В гонке за Белый дом участвуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации