МИД назвал Африку одним из приоритетов российской внешней политики

Африка является одним из приоритетов российской внешней политики, в настоящее время ведётся работа по приданию российско-африканскому взаимодействию комплексного и системного характера, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Сегодня Африка уверенно движется по пути политического, социально-экономического и научно-технического развития. Выступает как активный и ответственный участник международных отношений. Ощутимее становится осознание африканцами собственной уникальной и самобытной культурной идентичности. Отношения России со странами Африки имеют долгую историю и строятся на принципах сотрудничества и взаимного доверия. Африка ставится одним из важных приоритетов российской внешней политики", - сказал Богданов, выступая в ходе II Российско-Африканского общественного форума,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что Россию и страны Африки объединяют общие подходы к решению мировых проблем на коллективных началах при центральной координирующей роли ООН. Кроме того, замминистра отметил, что российско-африканское партнёрство имеет хорошие, долгосрочные перспективы.

"Успех саммита Россия-Африка придал мощный импульс всестороннему развитию отношений России со странами африканского континента. Сигналы, которые мы получаем из африканских столиц, свидетельствуют об укреплении в общественном пространстве настроя на расширение партнёрства с нашей страной. Ведётся активная работа по приданию российско-африканскому взаимодействию системного и комплексного характера", - отметил замминистра.