В ближайшие дни в Армении ожидаются дожди и туман: температура воздуха постепенно понизится

В вечерние часы 5-го ноября, 6-го, ночью 7-го ноября в большинстве регионов, днем 7-го в отдельных районах ожидаются дожди с грозами.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга.

“В столице сегодня вечером, 6-го и ночью 7-го ноября ожидаются дожди. Днем 7-го, с 8 по 10 ноября ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем 5 и 6 ноября понизится на 4 - 5 градусов, ночью 8 и 9-го на 6 - 8 градусов”, - отмечают в центре.

В Арцахе вечером 5-го, 6-го и 7-го ноября ожидаются дожди.

“В долинах Арцаха сегодня температура воздуха + 17 - + 20°C, ночью будет +8...+11°C, в предгорьях - + 13 - + 17 ° C, ночью +2 - +6. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга.