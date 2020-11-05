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Езидский добровольческий отряд имени Кярама Слояна отправляется на передовую

Езидский добровольческий отряд имени Кярама Слояна отправляется на передовую

Езидский добровольческий отряд имени героя Апрельской войны Кярама Слояна отправляется на передовую. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на репортаж “Зинуж-медиа” командир отряда заявил, что они идут воевать на жизнь и на смерть.

“Настал момент -  быть или не быть. Конечно, мы знаем, какое оружие использует противник, но наше дело праведно, наша борьба - честная. Мы не позволим, чтобы их заржавевший ятаган вновь заблестел над нашими головами”, - сказал командир отряда.

Ребята из отряда добавляют, что идут мстить исламским террористам.

“Те же террористы расправлялись с нашими братьями-езидами в Ираке. Мы отомстим за них”, - сказал доброволец.

Добровольческий отряд  езидов отправляется на передовую. После трехдневных учений ребята отряда получают последние указания перед отъездом на передовую и добавляют, что в отличие от проживающих в Азербайджане национальных меньшинств, которых по принуждению отправляют на передовую, они добровольно идут в бой во имя Армении и Арцаха.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Армянской стороне уже удалось взять в плен двух сирийских наемников-террористов.


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