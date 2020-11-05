Езидский добровольческий отряд имени Кярама Слояна отправляется на передовую

Езидский добровольческий отряд имени героя Апрельской войны Кярама Слояна отправляется на передовую. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на репортаж “Зинуж-медиа” командир отряда заявил, что они идут воевать на жизнь и на смерть.

“Настал момент - быть или не быть. Конечно, мы знаем, какое оружие использует противник, но наше дело праведно, наша борьба - честная. Мы не позволим, чтобы их заржавевший ятаган вновь заблестел над нашими головами”, - сказал командир отряда.

Ребята из отряда добавляют, что идут мстить исламским террористам.

“Те же террористы расправлялись с нашими братьями-езидами в Ираке. Мы отомстим за них”, - сказал доброволец.

Добровольческий отряд езидов отправляется на передовую. После трехдневных учений ребята отряда получают последние указания перед отъездом на передовую и добавляют, что в отличие от проживающих в Азербайджане национальных меньшинств, которых по принуждению отправляют на передовую, они добровольно идут в бой во имя Армении и Арцаха.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Армянской стороне уже удалось взять в плен двух сирийских наемников-террористов.