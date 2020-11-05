Полиция Вены не стала распространяться о задержанных после теракта

Пресс-секретарь полиции австрийского Барбара Гасс отказался предоставить данные о задержанных по подозрению в причастности к теракту в Вене, передает РИА Новости.

"Ввиду закона о защите персональных данных я не могу вам дать более конкретные сведения о задержанных лицах", – ответила Гасс на запрос агентства.

Ранее глава полиции Вены Герхард Пюрстль заявил, что среди 14 задержанных по подозрению в причастности к теракту в Вене есть и граждане Российской Федерации. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что посольство проверяет эту информацию, но подтверждения информации пока нет.

В понедельник вечером неизвестные организовали серию нападений в австрийской столице, которую ранее эксперты рассматривали как одно из наиболее безопасных мест в Европе. Одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога.

Власти Австрии признали случившееся терактом. Силовики ликвидировали одного боевика, вооруженного винтовкой. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он являлся сторонником террористической группировки ИГ*.

Ранее радио Sputnik сообщило, что канцлер Австрии призвал мир сплотиться в борьбе с террором.