Армения продолжает работу с евразийскими экономическими и военно-политическими структурами

Армения, находясь в состоянии войны, продолжает работу с евразийскими экономическими и военно-политическими структурами, а также с Грузией и с Ираном.

Как передает «Арменпресс», при обсуждении проекта Закона “О государственном бюджете” на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении по внешним отношениям и по финансово-кредитным и бюджетным об этом заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

“В этот период постоянная работа продолжалась в евразийском направлении, с евразийскими структурами - будь то экономическая структура - ЕАЭС или военно-политические - ОДКБ, СНГ. То же касается и наших соседей - Грузии и Ирана”, - сказал Кочарян.

Иран не может не беспокоить то обстоятельство, что террористы оказались у границы с Ираном, он открыто говорит об этом и проводит определенные подготовительные работы. Эту опасность четко ощущает и Россия, она фактически приближается к Северному Кавказу, и в целом ко всей территории СНГ, это угрожает и Центральной Азии. Создалась ситуация, которая беспокоит множество государств, с которыми у нас та или иная степень отношений”, - сказал замминистра ИД.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Армянской стороне уже удалось взять в плен двух сирийских наемников-террористов.

Анна Григорян